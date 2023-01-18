تنس - حامل اللقب يخرج مبكرا.. نادال يودع بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

رافاييل نادال

ودع رافاييل نادال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مبكرا من الدور الثاني.

وخسر نادال من مكينزي مدونالد المصنف رقم 65 عالميا بنتيجة 3-0 في الدور الثاني.

وخسر نادال أول مجموعتين بنتيجة 6-4، قبل أن يحسم مكدونالد المجموعة الثالثة بنتيجة 7-5.

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وأكمل نادال المباراة وهو يعاني من إصابة في عضلات البطن ظهرت في أكثر من لقطة.

نادال المصنف الثاني عالميا هو حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة في العام الماضي.

وكان نادال قد حقق اللقب على حساب دانييل ميدفيديف بنتيجة 3-2.

الإسباني صاحب الـ 36 عاما هو أكثر من حقق بطولات الجراند سلام في تاريخ التنس برصيد 22 بطولة.

رافاييل نادال تنس
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