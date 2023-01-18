بيراميدز: عبد الله السعيد نفى للنادي تصريحات طلبه الرحيل.. واعتدنا على الشائعات

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

نفى هاني سعيد المدير الفني لنادي بيراميدز طلب عبد الله السعيد قائد الفريق الرحيل عن الفريق، مشيرا إلى أن النادي اعتاد على مثل هذه الشائعات.

وقال هاني سعيد في تصريحات للموقع الرسمي لبيراميدز: "عبد الله السعيد أخطر إدارة بيراميدز خلال الساعات الماضية أن التصريحات المنسوبة له والتي تحدث فيها عن رغبته في الرحيل غير صحيحة وأنه مرتاح مع النادي وهدفه قيادة الفريق لحصد أول بطولاته".

وأضاف "بيراميدز اعتاد على الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم الحديث فيها بشأن لاعبيه الأساسيين في كل مرة يقترب من تحقيق بطولة".

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وتابع "الحديث عن أمر استمرار عبد الله السعيد في صفوف بيراميدز من عدمه أصبح أمرا مملا، أعلنا من قبل أنه قائد الفريق ولديه عقد ممتد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل".

وأتم "نعتز بعبد الله السعيد ولم نتلق أي عروض رسمية لضم اللاعب الذي يركز حاليا على مشوار الفريق في الدوري وكأس مصر الكونفدرالية".

السعيد (37 عامًا) يتواجد في بيراميدز منذ انضمامه إليه في صفقة مفاجئة بشهر يناير 2019 عقب فترة احتراف في أهلي جدة السعودي.

وبدأ السعيد مسيرته في الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2011 ويقضي 7 مواسم في صفوفه فاز خلالها بكل البطولات الممكنة.

ولعب السعيد معارًا إلى كوبس الفنلندي لفترة قصيرة للحفاظ على لياقته البدنية قبل مونديال 2018، على خلفية استبعاده من قائمة الأهلي بعد خروج توقيعه للزمالك إلى النور.

وبعد فترة في أهلي جدة، عاد السعيد للملاعب المصرية من بوابة بيراميدز واستطاع كتابة التاريخ بدخول نادي المائة في الدوري المصري.

وخاض السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وإلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث صنع هدفًا.

وصعد بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق ليواجه بذلك الأهلي الفائز على سموحة.

يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الرابع للدوري برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

عبد الله السعيد الدوري المصري بيراميدز الزمالك
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