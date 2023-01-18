عضو مجلس سموحة: العشري لم يكن لديه مشكلة في رحيل خالد عبد الفتاح لـ الأهلي

أوضح أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة حقيقة رفض طارق العشري المدير الفني للفريق ضم زياد طارق ورحيل خالد عبد الفتاح لصفوف الأهلي.

وانضم زياد طارق إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، بينما انتقل خالد عبد الفتاح معارا للأهلي لنهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الأهلي في نصف نهائي كأس مصر أمس الثلاثاء: "لم أكن أرغب في التعاقد مع زياد طارق وكذلك لم أريد ترك خالد عبد الفتاح".

وقال عجلان لقناة الحياة: "لم يطلب العشري ضم زياد طارق وكان لديه تعليق على اللاعب".

وأضاف "العشري وافق على رحيل خالد عبد الفتاح للأهلي، وعلمت الأمر منه بشكل شخصي، ولم يكن لديه مشكلة في ذلك".

وشارك خالد عبد الفتاح لأول مرة بقميص الأهلي أمام سموحة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة 3-1.

فيما لم يخض زياد طارق أي مباراة مع الموج الأزرق منذ انتقاله.