فوق الخيال.. بيع تذكرة استثنائية لمباراة النصر والهلال أمام باريس بـ10 ملايين ريال

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

الهلال مع النصر أمام باريس سان جيرمان - كأس موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن بيع تذكرة "فوق الخيال" لمباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقام المباراة غدا الخميس في "كأس موسم الرياض" على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

وتم بيع التذكرة مقابل 10 ملايين ريال سعودي إلى رجل الأعمال "مشرف الغامدي"، سيتم التبرع بها إلى منصة إحسان المسؤولة عن الأعمال الخيرية في السعودية.

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وتمنح التذكرة صاحبها فرصة حضور وتناول وجبة الغذاء مع الفريقين بجانب التواجد في مراسم التتويج ودخول غرفة ملابس طرفي اللقاء.

وتم الإعلان عن قائمة نجوم الهلال والنصر في المباراة، والتي تشهد الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس – أمين بخاري.

خط الدفاع: عبد الإله العمري – علي لاجامي – سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – عبد الله مادو – سلكان الغنام.

خط الوسط: خليفة الدوسري – علي البليهي – لويس جوستافو – عبد الله الخيبري – عبد الله عطيف – محمد كنو – سالم الدوسري – سامي النجعي – ماتيوس بيريرا – أندرسون تاليسكا – بيتي مارتينيز – أندري كاريو.

خط الهجوم: موسى ماريجا – كريستيانو رونالدو.

ويدرب نجوم الهلال والنصر في المباراة مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لريفر بليت

الهلال النصر باريس سان جيرمان تركي آل الشيخ كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي
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