المحمدي: لدي ثقة كبيرة في إمكانياتي.. وساستفيد من العمل مع فيريرا

شدد حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الجديد للزمالك على ثقته في إمكانياته التي تؤهله لمساندة الفريق في منصبه الجديد.

وأعلن نادي الزمالك تعيين حسين ياسر المحمدي مدربا مساعدا في الجهاز الفني للفريق.

وقال حسين ياسر عبر قناة الزمالك: "شرف لأي شخص العمل في نادي الزمالك وخاصة مع الفريق الأول بعد الفترة الي قضيتها المرة التي مع فريق 2003 وسعيد بثقة إدارة النادي وأتمنى أكون عند حسن ظنهم وأكون إضافة للزمالك".

وتابع "أريد أن أساعد اللاعبين على الظهور بأفضل صورة مستغلا كل الخبرات التي حصلت عليها كلاعب أو مدرب أو".

وأضاف "هذه خطوة كبيرة وبالطبع سأستفيد منها بسبب العمل مع فيريرا وإسماعيل يوسف وسأكون خبرات جديدة".

وواصل "أنا أحب النادي وأحب أن أخدم المكان الذي أعمل فيه ولدي ثقة كبيرة في إمكانياتي وعلاقتي جيدة مع اللاعبين بسبب الفترة التي لعبت في صفوف الزمالك بها".

وأتم "أعرف لاعبي الزمالك من مواليد 2008 وحتى 2001 وسأحاول إيصال صورة عنهم للفريق الأول وهناك العديد منهم مطلوبين من أندية الدوري الممتاز.

وجاء تعيين المحمدي خلفا لأحمد عبد المقصود الذي توجه للعمل في الجهاز الفني لنادي البنك الأهلي.

وكشف نادي الزمالك عن تعيين المحمدي مدرب فريق تحت 20 عاما ضمن الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وسبق لحسين ياسر أن لعب بقميص الزمالك لمدة موسمين في 2010 و2011.

وشارك صاحب الـ 40 عاما مع الزمالك في 40 مباراة وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 8.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الاهلي صاحب الصدارة.