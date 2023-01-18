كرة يد - منتخب مصر يتقدم بطلب لتغيير مواعيد مبارياته في الدور الرئيسي لـ بطولة العالم

كشف محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد التقدم بطلب لتغيير مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم بالمرحلة الرئيسية.

وتأهل منتخب مصر في صدارة المرحلة الأولى بعد الفوز على كرواتيا والولايات المتحدة والمغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباريات المرحلة الرئيسية بلقاءات الدنمارك وبلجيكا والبحرين.

وقال الأمين عبر القناة الأولى المصرية: "نواجه بلجيكا يوم الخميس (19) في السابعة مساءً، ثم البحرين يوم السبت (21) في الرابعة والنصف مساءً، والدنمارك يوم الإثنين (23) في التاسعة والنصف مساءً في الدور الرئيسي من بطولة العالم".

وأضاف "مواجهة الدنمارك ستكون قوية حتى نتفادى مواجهة السويد صاحب الأرض في ربع النهائي".

وأوضح "أرسلنا بريدا إلكترونيا للجنة المنظمة نعترض فيه على مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة بسبب اختلافها من مباراة لأخرى".

وفسّر "هناك ما يسمى علميا بالإيقاع البيولوجي للاعب، حيث يضع المدرب جدول الحصص التدريبية في نفس موعد المباراة ليؤدي اللاعب أفضل أداء له في المباراة والتي تقام في نفس التوقيت، ومع اختلاف المواعيد من مباراة لأخرى يحدث خللا للاعب، ونحاول توحيد المواعيد لتكون لدينا الفرصة كاملة لأن يلعب اللاعب في نفس توقيت التدريب لكن كل هذا يصطدم باللجنة المنظمة والبث التلفزيوني ونحاول الحصول على حقنا في هذا الأمر".

وكان منتخب مصر قد التقى كرواتيا في التاسعة والنصف مساءً، ثم خاض مواجهتي المغرب والولايات المتحدة في السابعة مساءً.

ويستعرض لكم FilGoal.com مجموعة مصر وترتيبها في الدور الرئيسي:

يقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي رفقة منتخبات كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وبلجيكا والبحرين.

وتأهل منتخب مصر بـ 4 نقاط من فوزه على منتخبي كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الفراعنة ثلاث مباريات على الترتيب أمام كل من بلجيكا والبحرين والدنمارك.

ويأتي جدول مباريات مصر كالآتي:

الخميس 19 يناير: مصر × بلجيكا

السبت 21 يناير: مصر × البحرين

الإثنين 23 يناير: مصر × الدنمارك

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ويتلقي المتأهلان من مجموعة مصر لمواجهة المتأهلين من المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السويد والبرتغال والمجر وايسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي كالآتي:

1- الدنمارك 4 نقاط (+30 هدفا)

2- مصر 4 نقاط (+28 هدفا)

3 - كرواتيا 2 نقطة (+9 أهداف)

- البحرين 2 نقطة (-13 هدفا)

- بلجيكا 0 نقاط (-17 هدفا)

- الولايات المتحدة 0 نقاط ( -37 هدفا)

الطريق إلى النهائي

يلتقي المتأهلان من المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي مع المتأهلين من المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السويد والبرتغال والمجر وايسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية من الدور الرئيسي كالآتي:

1- السويد 4 نقاط (+15 أهداف)

2- البرتغال 2 نقطة (+3 أهداف)

3- أيسلندا 2 نقطة (+2 هدف)

4- المجر 2 نقطة (-5 أهداف)

5- البرازيل 2 نقطة (-6 أهداف)

6- كاب فيردي 0 نقطة (-9 أهداف)

وتقام منافسات المجموعة الثانية أيام الأربعاء والجمعة والأحد.