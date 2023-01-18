محاميه: الخطوة المقبلة بقضية كهربا؟ نلتقي في أغسطس

علق أشرف عبد العزيز محامي بالنقض على قضية محمود عبد المنعم "كهربا" على مستجدات قضية اللاعب الذي شارك للمرة الأولى مع الأهلي بعد غياب طويل.

وعاد كهربا للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر لموسم 21-22 بعد غياب 451 يوما.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "حالة كهربا فريدة من نوعها ولم تحدث من قبل في مصر لذلك كان هناك اجتهادات كثيرة بخصوص الموقف".

وأضاف "فيفا أرسل خطابا يوم 26 نوفمبر لتذكير كل الأطراف بالموقف وأن مدة الإيقاف أقصاها ستة أشهر وتنتهي في 11 يناير واللاعب شارك بالفعل".

وأتم "ماذا سيحدث في المستقبل بخصوص قضية كهربا؟ نلتقي في شهر أغسطس".

وشارك كهربا في أهداف الأهلي الثلاثة بعد أن لعب عرضية في الأول أخطأها الهاني سليمان بينما صنع الثاني وسجل الثالث.

وكانت آخر مشاركات كهربا مع الأحمر في 23 أكتوبر 2021 ضد الحرس الوطني من النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كهربا آخر أهدافه مع الأهلي يوم 20 أغسطس 2021 بعد هدفه في شباك المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما آخر هدف صنعه كهربا مع الأهلي كان أمام إنبي في 14 أغسطس 2021 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بيراميدز في نهائي الكأس الذي تأجل بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.