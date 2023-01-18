الرياضية السعودية: أهلي جدة أتم صفقة ماركو أمارال

أتم أهلي جدة السعودي صفقة التعاقد مع البرازيلي ماركو أمارال بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

ويتولى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق تدريب أهلي جدة.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن أهلي جدة حصل على توقيع ماركوس أمارال لقيادة هجوم الفريق قادما من ووهان الصيني.

وأوضحت الصحيفة أن أمارال وقع على العقود الرسمية مع أهلي جدة عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وكشفت التقارير عن وصول أمارال إلى مدينة جدة السعودية في غضون الـ48 ساعة المقبلى للالتحاق بصفوف فريقه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجبلين يوم الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

صاحب الـ28 عاما لعب 46 مباراة مع وهان الصيني وسجل 39 هدفا وصنع 6 أهداف.

وعلم FilGoal.com في وقت السابق أن النادي السعودي كان لديه الرغبة في ضم جون إيبوكا خلال الانتقالات الشتوية الجارية بطلب من المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

وجاء حسم أهلي جدة صفقة التعاقد مع ماركو أمارال إضافة للجامبي مودو بارو ليقلل من فرص التعاقد مع المهاجم النيجيري.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول تريتب دوري يلو برصيد 28 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن الفيصلي المتصدر.