شبانة: لم يتم إبلاغي بالعودة إلى الزمالك.. وخطأ الهاني سليمان لا يقلل منه

نفى محمود شبانة مدافع الزمالك المعار إلى سموحة إبلاغه بالعودة إلى الفريق الأبيض مجددا في شهر يناير الجاري.

وكان من المقرر أن يعود محمود شبانة إلى الزمالك في يناير الجاري عقب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك عن دفع مليون جنيه وفقا للتعاقد لإنهاء الإعارة.

وقال محمود شبانة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "حتى الآن لم يتم إبلاغي بالعودة إلى الزمالك".

وأضاف "نحن في المعسكر واستعد مع فريق سموحة بشكل طبيعي للمباراة المقبلة".

وتابع شبانة "ربما الزمالك خاطب سموحة بشكل رسمي ولكن حتى الآن لم يتحدث معي أحد من الزمالك".

وشدد "أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت وأقدم ما بوسعي وملتزم باللعب مع سموحة حتى يتم التواصل معي لعودتي مجددا".

أما عن الخسارة أمام الأهلي في كأس مصر كشف "كان تركيز الفريق زائد عن الحد وأحيانا زيادة التركيز تنقلب بشكل سلبي مع ضغط مواجهة فريق مثل الأهلي".

وعن تسبب الهاني سليمان في هدفين قبل استبداله مبكرا أوضح "هو حارس مرمى كبير وخطأه لا يقلل منه".

وأخيرا عن عدم الاستقرار في سموحة اختتم شبانة تصريحاته "عدم الاستقرار يؤثر على الفريق لكن نحن كلاعبين نحاول التركيز فقط في الملعب".

وكان سموحة قد ودع منافسات كأس مصر عن الموسم الماضي بعد الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.