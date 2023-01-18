كلوب: أشعر بشعور نادر.. أننا ليفربول إلى حد كبير

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي

"شعرت أننا ليفربول" هكذا جاء التعليق الأول من يورجن كلوب المدير الفني لـ الريدز بعد التأهل إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفار ليفربول بهدف مقابل لا شيء على ولفرهامبتون ضمن منافسات دور الـ64 من البطولة.

وقال كلوب عقب المباراة: "لقد استمتعت بهذا كثيرًا. إنه شعور نادر جدًا، منذ زمن طويل لم يكن لدينا هذا الشعور".

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وأضاف "قاتلنا ولعبنا بشكل جيد.لقد شعرت أننا ليفربول إلى حد كبير".

وتابع "تلقىنا ضربة مبكرة في الشوط الثاني لكننا كافحنا وسجلنا هدفًا استثنائيا".

وأتم "شعرت أن خط الوسط كان مضغوطا بشكل كبير، ووظيفتي هي العثور على تشكيل يساعد اللاعبين".

وفاز الريدز على ولفرهامبتون بهدف دون رد في إعادة مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هيرفي إليوت هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

واتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعدما تعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد.

وعاد نظام إعادة المباريات للعمل بعد التوقف منذ جائحة كورونا.

ويلتقي ليفربول بفريق برايتون في دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على ولفرهامبتون.

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