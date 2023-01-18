خبر في الجول - الأهلي يفاوض البرازيلي جوستافو.. وتغير مفاجئ في موقف اللاعب بسبب أسرته

لا يزال الأهلي يعمل بشكل مستمر من أجل دعم صفوف فريقه بمهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي دخل في مفاوضات مع المهاجم البرازيلي جوستافو دا سيلفا والاتفاق تم معه ومع ناديه الكوري.

وأن المهاجم البرازيلي تراجع في موقفه بشكل مفاجئ وأخبر وكيله أنه لا يريد اللعب في الدوري المصري بسبب ظروف أسرية.

ولا توجد أي خلافات مالية مع اللاعب أو ناديه.

وكذلك هناك محاولات جارية من الأهلي لإقناع اللاعب بالموافقة على الانضمام للقلعة الحمراء.

وفي حالة عدم إقناع جوستافو بالانضمام للفريق الأحمر، الأهلي لديه قائمة بما بدائل لدعم الهجوم وسيبدأ التحرك فورا.

ويلعب البرازيلي جوستافو سوزا البالغ من العمر 28 عاما مع فريق جونبوك هيونداي الكوري.

وخلال عام 2022 لعب مع فريقه 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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