اسكواش - تقرير: إيقاف والد عسل 10 أشهر عن حضور البطولات.. وتوقعات بعقوبة على اللاعب

قرر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش إيقاف محمود عسل والد مصطفى عسل المصنف الأول عالميا لمدة 10 أشهر.

ويأتي إيقاف والد المصنف الأول عالميا بسبب حادثة تعود إلى شهر سبتمبر الماضي خلال بطولة مصر المفتوحة بين محمود عسل والد اللاعب وحسين أباظة الرئيس التنفيذي لبنك CIB الراعي الرسمي للعبة في مصر وبعض اللاعبين الآخرين.

ويتصدر مصطفى عسل التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش لأول مرة في مسيرته عقب الإعلان عن التصنيف يوم الإثنين الماضي وبات ثالث أصغر لاعب في التاريخ يصعد إلى قمة التصنيف وأصغر لاعب مصري.

وكشف موقع Squash Mad نقلا عن الاتحاد الدولي اتخاذ قرار رسمي بإيقاف والد مصطفى عسل من حضور أي بطولة دولية حتى يوم 29 نوفمبر المقبل.

وأشار بيان الاتحاد الدولي أن القرار يأتي بعد تحقيق رسمي في سلوك والد اللاعب خلال مصر المفتوحة في سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير أن الحادثة تم التقاطها بالكاميرا ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لمشادة حدثت بين والد مصطفى عسل وحسين أباظة على أرض الملعب عقب هزيمة مصطفى عسل في نصف النهائي أمام علي فرج (أحد اللاعبين الذين يتم رعايتهم من بنك CIB).

وظهر في الفيديو تدخل أليكس جوخ الرئيس التفنيذي للاتحاد الدولي لإبعاد والد مصطفى عسل عن الملعب لإنهاء الواقعة.

وكشف الموقع عن إجراء التحقيق من جانب لجنة السلوك والأخلاق بالاتحاد الدولي نتيجة شكوى مقدمة ضد والد مصطفى عسل.

وأخذ في الاعتبار بيانات الشهود المتعددة بالإضافة إلى مراجعة القرار الأصلي بناء على طلب والد مصطفى عسل.

وأوضح الموقع أن إيقاف والد مصطفى عسل هو جدل جديد تجاه اللاعب خلال الفترة الأخيرة بعد إيقاف اللاعب نفسه لمدة شهرين من قبل.

ويأتي ذلك بجانب استبعاد مصطفى عسل من بطولة سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموسم بسبب نقل منافسه لوكاس سيرم إلى المستشفى بعد تلقي ضربة قوية بالكرة في الأذن.

أما في الأسبوع الماضي فنجح مصطفى عسل في الصعود إلى قمة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش للمرة الأولى في تاريخه ليصبح ثالث أصغر لاعب في العالم يصل إلى المركز الأول عالميا.

وصعد عسل إلى القمة بعد التغلب على مروان الشوربجي في نصف نهائي بطولة هيوستون والتي شهدت إثارة جدل جديدة إذ لم تستكمل المباراة بسبب انسحاب مروان بداعي الإصابة.

وسقط مروان على أرض الملعب عقب نهاية الشوط الثالث بعدما كان مصطفى عسل متقدما بنتيجة 2-1 في الأشواط وزعم تعمد عسل إصابته من أجل احتساب المباراة لصالح الشوربجي ولكن تم احتساب المباراة لصالح عسل بسبب انسحاب مروان.

وأشار تقرير squash mad أن هناك أنباء غير مؤكدة عن استعداد الاتحاد الدولي لفرض عقوبة جديدة على مصطفى عسل من اللجنة التأديبية بسبب سلوكياته الأخيرة في الملعب.

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