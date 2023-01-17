بمشاركة صلاح.. صاروخية إليوت في ولفرهامبتون تقود ليفربول إلى دور الـ 32 بكأس إنجلترا

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

حجز ليفربول مقعدا في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز الريدز على ولفرهامبتون بهدف دون رد في إعادة مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هيرفي إليوت هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

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واتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعدما تعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد.

وعاد نظام إعادة المباريات للعمل بعد التوقف منذ جائحة كورونا.

ويبدأ دور الـ32 للمسابقة في الأسبوع التالي.

ويلتقي ليفربول بفريق برايتون في دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على ولفرهامبتون.

التشكيل

اعتمد يورجن كلوب مدرب ليفربول على لاعبه الهولندي كودي جاكبو في التشكيل الأساسي لمواجهة ولفرهامبتون.

فيما جلس النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي على مرمى ولفرهامبتون بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

ونجح هيرفي إليوت في تسجيل الههدف الأول في الدقيقة 13 بعدما قطع مسافة طويلة بالكرة وسدد صاروخية سكنت شباك خوسيه سا.

وسدد كودي جاكبو من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها بسهولة الحارس خوسيه سا.

وألغى حكم اللقاء الهدف الثاني لليفربول بداعي تسلل فابيو كارفايو في الدقيقة 34.

وشهدت الدقيقة 64 نزول محمد صلاح بدلا من كودي جاكبو في محاولة من يورجن كلوب لتنشيط خطه الهجومي.

وأضاع ولفرهامبتون فرصة التعادل بعد عرضية من أداما تراوري لم تجد المتابع أمام مرمى ليفربول.

وحاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة ولكن دون جدوى ليضمن مقعدا في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولفرهامبتون ليفربول
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