بمشاركة صلاح.. صاروخية إليوت في ولفرهامبتون تقود ليفربول إلى دور الـ 32 بكأس إنجلترا

حجز ليفربول مقعدا في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز الريدز على ولفرهامبتون بهدف دون رد في إعادة مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هيرفي إليوت هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

واتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعدما تعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد.

وعاد نظام إعادة المباريات للعمل بعد التوقف منذ جائحة كورونا.

ويبدأ دور الـ32 للمسابقة في الأسبوع التالي.

ويلتقي ليفربول بفريق برايتون في دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على ولفرهامبتون.

التشكيل

اعتمد يورجن كلوب مدرب ليفربول على لاعبه الهولندي كودي جاكبو في التشكيل الأساسي لمواجهة ولفرهامبتون.

فيما جلس النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة