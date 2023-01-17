تقرير سعودي: جاياردو يهدد مستقبل دياز مع الهلال

بات رامون دياز مهددا بالرحيل عن تدريب نادي الهلال السعودي.

وينتهي تعاقد المدرب الأرجنتيني مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية فإن مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت السابق دخل حسابات نادي الهلال.

ويتواجد جاياردو في السعودية خلال الفترة الحالية لقيادة فريق موسم الرياض (نجوم الهلال والنصر) ضد باريس سان جيرمان.

ويلعب فريق الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان يوم الخميس في مباراة ودية بكأس موسم الرياض.

ويعاني الهلال خلال الموسم الحالي من تراجع النتائج في منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد الهلال لخوض منافسات كاس العالم للأندية، ويستهل مشواره بمواجهة الوداد يوم 4 فبراير المقبل.

صاحب الـ 45 عاما قاد ريفربليت منذ عام 2014 حتى أكتوبر 2022 وخلالهم تمكن من تحقيق 9 بطولات.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.