أحمد محسن لـ في الجول: لم أروج لمواقع المراهنات.. ما حدث كان بالخطأ
الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 22:37
كتب : رضا السنباطي
نفى أحمد محسن لاعب الإسماعيلي ترويجه لأحد مواقع المراهنات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
أحمد محسن
النادي : الإسماعيلي
وقال أحمد محسن لـFilGoal.com: "لم أروج لمواقع المراهنات، وما حدث هو أن أحد الأشخاص أرسل لي رابطا وفور أن ضغطت عليه وعلمت أنه يروج للمراهنات حذفته فورا".
وأضاف "أتعجب من أن البعض يشير إلى ترويجي لمواقع المراهنات رغم حذف المنشور سريعا".
وانضم أحمد محسن لصفوف الإسماعيلي بداية الموسم الحالي قادما من سيراميكا كليوباترا.
ولعب أحمد محسن مع الإسماعيلي 7 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش غدا الأربعاء في الجولة 14 من الدوري المصري.
الإسماعيلي يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.
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