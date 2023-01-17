كرة يد - البحرين إلى الدور الرئيسي بالفوز على بلجيكا.. ومهمة مستحيلة لـ تونس

حسم منتخب البحرين لرجال كرة اليد تأهله إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم 2023 بعد الفوز على بلجيكا.

وتغلب منتخب البحرين على بلجيكا بنتيجة 30-28 في ختام منافسات الدور الأول من البطولة.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف الدنمارك المتصدر.

وتأزم موقف تونس إذ يحتاج نسور قرطاج للفوز على الدنمارك من أجل التأهل إلى الدور الرئيسي.

وينضم منتخب البحرين إلى الدور الرئيسي في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات مصر والولايات المتحدة والدنمارك و(المتأهل من كرواتيا والمغرب) والفريق الذي يحجز البطاقة الأخيرة بين (المغرب وكرواتيا).

وتقام منافسات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة خلال الفترة من الخميس 19 يناير إلى الإثنين 23 من الشهر نفسه.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة في الدور الرئيسي إلى منافسات ربع النهائي من بطولة العالم.

وكان منتخب مصر قد تأهل بالعلامة الكاملة بعد الفوز على منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة على الترتيب.

وتقام منافسات بطولة العالم حتى يوم 29 يناير الجاري في دولتي السويد وبولندا.