خبر في الجول – أحمد عبد المقصود مدربا عاما في البنك الأهلي

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 21:42

كتب : حامد وجدي

أحمد عبد المقصود - الزمالك

تولى أحمد عبد المقصود مهمة المدرب العام في الجهاز الفني لنادي البنك الأهلي.

وودع أحمد عبد المقصود الجهاز الفني واللاعبين بنادي الزمالك عقب مباراة بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد المقصود تولى مهمة المدرب العام رفقة الجهاز الفني بقيادة أمير عبد العزيز.

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فيما سيتولى أسامة عبد الكريم مهمة تدريب حراس مرمى البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com أنه كان هناك اتفاق مسبق مع إدارة الكرة والنادي في الزمالك على الرحيل بعد مباراة بيراميدز أيا كانت نتيجة اللقاء.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز في الدور نصغف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتواجد عبد المقصود في الجهاز الفني للزمالك منذ فبراير 2022.

أحمد عبد المقصود البنك الأهلي
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