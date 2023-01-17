كولر: كهربا التزم بالتعليمات ولدينا وقت لضم مهاجم.. وموقف المصابين من القمة

أشاد مارسيل كولر المدير الفني بفريق الأهلي بأداء محمود عبد المنعم "كهربا" في مواجهة سموحة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وساهم كهربا في أهداف الأهلي الثلاثة بالمواجهة والتي حسمها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتأهل الأحمر إلى نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعيد بالتأهل إلى نهائي الكأس، لعبنا شوط ممتاز في الشوط الأول وكل تعليماتي الفنية تم تنفيذها وتحكمنا أيضا في الشوط الثاني ولم يتم تهديدنا بأي فرصة حتى ركلة الجزاء".

وتابع "كهربا قدم أداء ممتاز وساهم في تقدمنا في الشوط الأول والتزم بالتعليمات الفنية التي قدمتها له".

وعن المهاجم الجديد أوضح "لدينا مزيد من الوقت حتى نهاية الشهر للتعاقد مع مهاجم، الجميع يعلم أن المفاوضات تكون مرهقة سواء مع اللاعب أو موافقة ناديه والطلبات المادية لكنني أثق في ضم مهاجم قبل نهاية سوق الانتقالات".

وشدد "تم اختيار المهاجم وهناك مفاوضات جارية ولدينا متسع من الوقت قبل حسمها بشكل رسمي".

وعن رأيه في أداء الصفقات الجديدة أجاب "اللاعبون انضموا إلينا منذ وقت قصير جدا ولكن رغم ذلك طبقوا الكثير مما طلبته منهم ويحتاجون المزيد من الوقت للتأقلم على طريقة لعبنا".

وكشف كولر "الثنائي أحمد كوكا ومصطفى سعد شعر بالإحباط عقب المباراة وأطالبهم بالصبر وسيحصلون على الفرصة، هما شباب ويحتاجان لمزيد من الخبرات".

وبسؤاله عن موقف حمدي فتحي من القمة قال: "اشترك فتحي في ثلاثة التحامات قوية جدا ولا يمكنني الحكم على موقفه من مواجهة الزمالك قبل فحصه غدا، هو لاعب مهم وأتمنى تواجده".

وتابع "محمد عبد المنعم سيشارك في التدريبات غدا وبعد ذلك سيتم الحكم على موقفه من مواجهة الزمالك".

وعن عدم استبدال علي معلول أمام سموحة أوضح "معلول مثل الترس في ماكينة فقط تضع الزيت وتجدها تجري بمفردها".

وأضاف "لدينا قائمة كبيرة وهناك عودة مصابين قريبة مثل طاهر وبيرسي تاو، وكما أوضحت سابقا لن أضم صفقة (كمالة عدد) يجب أن تكون تلك الصفقة أفضل مما أمتلك بالإضافة لرغبته في اللعب مع الأهلي وأخيرا التوافق على الأمور المالية".

وأخيرا بسؤاله عن مشاركة كهربا كأساسي في القمة أوضح "لا يوجد لاعب يضمن تواجده في تشكيلتي".

واختتم كولر تصريحاته "كهربا قدم مباراة كبيرة بعد فترة غياب طويلة لذلك سأنتظر غدا لتقييم حالته البدنية قبل تحديد موقفه".

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الزمالك في الثامنة والنصف مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة عقب مرور 13 جولة.

ويحل الزمالك ثالثا برصيد 26 نقطة قبل مواجهة القمة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة أخرى في الدوري أمام البنك الأهلي يوم 24 من الشهر نفسه قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل.