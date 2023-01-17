العشري: مباراة الأهلي قُتلت في أول 10 دقائق.. ولا أعلم كيف نعمل في مناخ سموحة

هنأ طارق العشري المدير الفني لسموحة فريق الأهلي بتأهله إلى نهائي كأس مصر.

وخسر سموحة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر والتي أقيمت على استاد القاهرة، ويصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في النهائي.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي: "أبارك للنادي الأهلي، المباراة قُتلت بأخطاء حراسة المرمى في أول 10 دقائق بشكل غير متوقع، من الصعب أن يحدث سيناريو مثل هذا أمام الأهلي وتحقق الفوز".

وأوضح "سبب تغيير الهاني سليمان هو عدم تركيزه وإخفاقه، الهاني حارس متميز ولكن لم يكنه يومه".

وكشف طارق العشري "مع كل مباراة اسمع عن النية لإقالتي وليس لدي مشكلة في الرحيل".

وتابع "هناك مجلس إدارة متمسك بي وأيضا هناك لائحة تحرم المدرب من العمل في مكان آخر إذا رحل من تلقاء نفسه".

وشدد طارق العشري "لا أعلم كيف يمكن العمل في ظل هذا المناخ".

وأضاف "لم أكن أرغب في التعاقد مع زياد طارق وكذلك لم أريد ترك خالد عبد الفتاح".

وواصل العشري "حسام حسن يحاول تعويض فترته الصعبة خلال فترته في الأهلي".

أما عن موقف محمد شبانه فأوضح "أشكر مرتضى منصور على موقفه معي بخصوص محمود شبانة".

واختتم تصريحاته "العقد ينص على عودته إلى الزمالك في يناير ولكن بعد تواصلي معه وشرحي لصعوبة الموقف وعدني بالتحدث مع فيريرا وإقناعه بترك اللاعب لنهاية الموسم".