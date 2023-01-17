تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون في الكأس
الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 20:55
كتب : FilGoal
يجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه أمام ولفرهامبتون في كأس إنجلترا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في إعادة مباراة دور الـ64 بين الفريقين، وذلك بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل 2-2.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: كليهير
الدفاع: جيمس ميلنر – جو جوميز – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس
الوسط: بايشيتش – تياجو ألكانتارا – نابي كيتا
الهجوم: هارفي إيليوت – فابيو كارفايليو – كودي جاكبو
ويأتي محمد صلاح على مقاعد البدلاء بجوار كل من:
أليسون – فابينيو – تشامبرلين – جونز – روبيرتسون – جويل ماتيب – فيليبس – دواك
نرشح لكم
أحمد محسن لـ في الجول: لم أروج لمواقع المراهنات.. ما حدث كان بالخطأ فرج عامر لـ في الجول: أنا رئيس سموحة ولن أقبل بهذه النتائج مصدر من إدارة سموحة لـ في الجول: لن نتعاقد مع الشعباني في حالة رحيل العشري خبر في الجول – أحمد عبد المقصود مدربا عاما في البنك الأهلي نهاية أزمة فخر الدين بن يوسف.. وفتح قيد الإسماعيلي من جديد كولر: كهربا التزم بالتعليمات ولدينا وقت لضم مهاجم.. وموقف المصابين من القمة العشري: مباراة الأهلي قُتلت في أول 10 دقائق.. ولا أعلم كيف نعمل في مناخ سموحة عامر حسين: تأجيل نهائي الكأس.. والإعلان عن الموعد الجديد بجانب المؤجلات خلال أيام