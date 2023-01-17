تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون في الكأس

يجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه أمام ولفرهامبتون في كأس إنجلترا.

ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في إعادة مباراة دور الـ64 بين الفريقين، وذلك بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل 2-2.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كليهير

الدفاع: جيمس ميلنر – جو جوميز – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: بايشيتش – تياجو ألكانتارا – نابي كيتا

الهجوم: هارفي إيليوت – فابيو كارفايليو – كودي جاكبو

ويأتي محمد صلاح على مقاعد البدلاء بجوار كل من:

أليسون – فابينيو – تشامبرلين – جونز – روبيرتسون – جويل ماتيب – فيليبس – دواك