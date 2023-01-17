كرة يد - مصر بالعلامة الكاملة إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على الولايات المتحدة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 20:23

كتب : محمد سمير

محمد سند - منتخب مصر كرة يد

حسم منتخب مصر لرجال كرة اليد تأهله إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في ختام الدور الأول.

وتغلب منتخب مصر على الولايات المتحدة بانتصار عريض بنتيجة 35-16 في ختام منافسات المجموعة السابعة.

واختتم منتخب مصر مشواره في الدور الأول بست نقاط في الصدارة، بينما منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضمن تأهله برصيد نقطتين.

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ويلعب منتخب كرواتيا ضد المغرب في المباراة الختامية لحسم بطاقة التأهل الثالثة إلى الدور الرئيسي.

وصف المباراة

حسم الفراعنة اللقاء بالتقدم المبكر في أول عشر دقائق بنتيجة 6-2.

ومع منتصف الشوط الأول وصل الفارق إلى سبعة أهداف بنتيجة 10-3 وسط صعوبة كبيرة من هجوم أمريكا في تسجيل الأهداف.

واختتم منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 19-7.

ولم يختلف الأداء كثيرا في الشوط الثاني إذ واصل منتخب مصر صحوته ووسع الفارق.

وحسم الفراعنة نتيجة اللقاء في النهاية 35-16 ليتأهل منتخب مصر بالعلامة الكاملة.

ونجح 14 لاعبا من منتخب مصر في تسجيل الأهداف في شباك الولايات المتحدة باستثناء أحمد مؤمن صفا وثنائي حراسة المرمى كريم هنداوي ومحمد علي.

طريق مصر

ينتقل منتخب مصر إلى المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لحسم البطاقتين المتأهلتين إلى ربع النهائي.

وضمنت منتخبات مصر والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين التواجد في المجموعة الرابعة.

ويلعب منتخب كرواتيا ضد المغرب مساء اليوم الثلاثاء ليحسم أحدهما التأهل لنفس المجموعة، بينما ينتظر منتخب بلجيكا تعثر تونس أمام الدنمارك ليتأهل.

ويقام الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل مجموعة ست منتخبات ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الرئيسي مساء الخميس بمواجهة منتخب بلجيكا "حال تعثر تونس أمام الدنمارك".

بينما في الجولة الثانية من الدور الرئيسي يلعب منتخب مصر ضد البحرين مساء السبت.

ويختتم الفراعنة مشوارهم في الدور الرئيسي بمواجهة قوية ضد منتخب الدنمارك حامل لقب آخر نسختين .

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