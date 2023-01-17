عامر حسين: تأجيل نهائي الكأس.. والإعلان عن الموعد الجديد بجانب المؤجلات خلال أيام

كشف عامر حسين المسؤول عن المسابقات عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، وصل بيرامديز بعد أن تخطى الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وقال عامر حسين في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري: "قررنا تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية".

ويعد الأهلي الذي صعد للنهائي للمرة الثالثة على التوالي أكثر الأندية فوزا بلقب الكأس بـ37 لقب.

ويسعى بيراميدز لحصد البطولة الأولى في تاريخه.

وأضاف "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي خلال أيام".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل".