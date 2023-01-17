الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

تتجه الأنظار نحو استاد القاهرة الدولي عندما يستضيف مباراة الزمالك مع الأهلي في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وخسر الزمالك آخر مبارياته أمام بيراميدز في الدور نصغف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

على الجانب الآخر، فاز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن نفس الدور من البطولة.

أخبار متعلقة:
إندبندنت: ريال مدريد يراقب جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يسعى للتجديد ميرور: وست هام يدرس التعاقد مع ماجواير نجم إنجلترا السابق يتحدث عن المصريين في الدوري الإنجليزي.. وحظوظ أرسنال بحصد اللقب الكشف عن سبب عودة لاعب بيراميدز للمغرب

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الأهلي الزمالك الدوري المصري موعد مباراة الأهلي موعد مباراة الزمالك موعد دربي القاهرة
نرشح لكم
عامر حسين: تأجيل نهائي الكأس.. والإعلان عن الموعد الجديد بجانب المؤجلات خلال أيام خبر في الجول - تفاصيل زيارة وفد فيفا وكاف للأهلي بشأن دوري السوبر الإفريقي ليلة عودة وتألق كهربا.. الأهلي يهزم سموحة بثلاثية ويواجه بيراميدز في نهائي الكأس نجم إنجلترا السابق يتحدث عن المصريين في الدوري الإنجليزي.. وحظوظ أرسنال بحصد اللقب الكشف عن سبب عودة لاعب بيراميدز للمغرب يسجل ويصنع.. كهربا يساهم في أهداف مع الأهلي بعد 515 يوما بخطأ من الهاني سليمان.. عبد القادر يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة انتهت كأس مصر - الأهلي (3)-(1) سموحة.. الأحمر إلى النهائي
أخر الأخبار
ذا أثليتك: أغنى رجل في بريطانيا يدخل سباق شراء مانشستر يونايتد 16 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
كرة يد - مصر بالعلامة الكاملة إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على الولايات المتحدة 15 دقيقة | كرة يد
عامر حسين: تأجيل نهائي الكأس.. والإعلان عن الموعد الجديد بجانب المؤجلات خلال أيام 26 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تفاصيل زيارة وفد فيفا وكاف للأهلي بشأن دوري السوبر الإفريقي 34 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة 37 دقيقة | الكرة المصرية
ليلة عودة وتألق كهربا.. الأهلي يهزم سموحة بثلاثية ويواجه بيراميدز في نهائي الكأس 39 دقيقة | الكرة المصرية
ميرور: وست هام يدرس التعاقد مع ماجواير ساعة | ميركاتو
إندبندنت: ريال مدريد يراقب جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يسعى للتجديد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر