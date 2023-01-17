ميرور: وست هام يدرس التعاقد مع ماجواير

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

يدرس وست هام يونايتد التعاقد مع هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صاحب الـ29 عاما شارك مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 15 مباراة بجميع المسابقات.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن وست هام يونايتد يدرس فكرة التعاقد مع ماجواير خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة:
إندبندنت: ريال مدريد يراقب جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يسعى للتجديد نجم إنجلترا السابق يتحدث عن المصريين في الدوري الإنجليزي.. وحظوظ أرسنال بحصد اللقب الكشف عن سبب عودة لاعب بيراميدز للمغرب تقرير: اجتماع مرتقب يحسم انتقال نافاس لصفوف النصر

وأوضحت الصحيفة أن وست هام يرغب في التعاقد مع هاري ماجواير لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ماجواير انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2019 قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في صفقة جعلته أغلى مدافع في العالم آنذاك.

ولعب الدولي الإنجليزي 159 مباراة بقميص مانشستر يونايتد وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

وبات ماجواير خارج الحسابات الأساسية للمدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر خلال المباريات الأخيرة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

فيما يتواجد وست هام في المركز الـ18(أول المراكز المؤدية للهبوط) برصيد 15 نقطة.

نصيحة فرديناند

ريو فرديناند مدافع وقائد مانشستر يونايتد السابق حث نظيره الحالي هاري ماجواير بالرحيل عن صفوف الفريق.

وتحدث المدافع الإنجليزي عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" قائلا: "لو كنت مكانه لرحلت عن الفريٌ".

وواصل "لوك شو يلعب الآن كقلب دفاع هذا مثل كأنني ألعب في كأس العالم بشكل جيد والكل يشيد بي وفجأة باتريس إيفرا يلعب كقلب دفاع بدلا مني".

وأضاف "كنت لأخنق إيفرا وألكمه في وجهه في التدريبات لأتأكد من عدم مشاركته في المباراة".

وأردف "كنت سأذهب إلى مكتب إريك تين هاج وأقول له إنه لا يحترمني، أعتقد أن ماجواير بقى في يونايتد لأنهم لم يجدوا لاعبا آخر وهو يشارك فقط في مباريات الكؤوس".

وفضل تين هاج الدفع بلوك شو الظهير الأيسر في مركز قلب الدفاع على حساب ماجواير خلال دربي مانشستر.

وفاز يونايتد على سيتي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

هاري ماجواير وست هام
نرشح لكم
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما "أرحل عن عائلتي".. انتقال لاعب برشلونة الشاب إلى الدرجة الثانية بيلد: تين هاج اجتمع بـ ماركو رويس.. قائد دورتموند قد ينضم إلى مانشستر يونايتد لاجازيتا ديلو سبورت: لاتسيو يرغب في ضم ماريانو مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أهلي طرابلس جدد مفاوضات إيبوكا.. وننتظر موقف الزمالك كريس وود "المخضرم" ينضم إلى نوتنجام فورست "ماركة مسجلة".. أتليتكو مدريد يتعاقد مع ديباي ويمنح برشلونة أولوية شراء كاراسكو إنجز ينضم إلى وست هام يونايتد
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي 2 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. الشوط الأول 8 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة 25 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول 52 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية ساعة | الدرجة الثانية
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بوتر: عودة رييس جيمس.. وهذا موقف مودريك من المشاركة أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
"أرحل عن عائلتي".. انتقال لاعب برشلونة الشاب إلى الدرجة الثانية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار