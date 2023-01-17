ميرور: وست هام يدرس التعاقد مع ماجواير

يدرس وست هام يونايتد التعاقد مع هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صاحب الـ29 عاما شارك مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 15 مباراة بجميع المسابقات.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن وست هام يونايتد يدرس فكرة التعاقد مع ماجواير خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت الصحيفة أن وست هام يرغب في التعاقد مع هاري ماجواير لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ماجواير انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2019 قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في صفقة جعلته أغلى مدافع في العالم آنذاك.

ولعب الدولي الإنجليزي 159 مباراة بقميص مانشستر يونايتد وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

وبات ماجواير خارج الحسابات الأساسية للمدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر خلال المباريات الأخيرة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

فيما يتواجد وست هام في المركز الـ18(أول المراكز المؤدية للهبوط) برصيد 15 نقطة.

نصيحة فرديناند

ريو فرديناند مدافع وقائد مانشستر يونايتد السابق حث نظيره الحالي هاري ماجواير بالرحيل عن صفوف الفريق.

وتحدث المدافع الإنجليزي عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" قائلا: "لو كنت مكانه لرحلت عن الفريٌ".

وواصل "لوك شو يلعب الآن كقلب دفاع هذا مثل كأنني ألعب في كأس العالم بشكل جيد والكل يشيد بي وفجأة باتريس إيفرا يلعب كقلب دفاع بدلا مني".

وأضاف "كنت لأخنق إيفرا وألكمه في وجهه في التدريبات لأتأكد من عدم مشاركته في المباراة".

وأردف "كنت سأذهب إلى مكتب إريك تين هاج وأقول له إنه لا يحترمني، أعتقد أن ماجواير بقى في يونايتد لأنهم لم يجدوا لاعبا آخر وهو يشارك فقط في مباريات الكؤوس".

وفضل تين هاج الدفع بلوك شو الظهير الأيسر في مركز قلب الدفاع على حساب ماجواير خلال دربي مانشستر.

وفاز يونايتد على سيتي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.