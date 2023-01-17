إندبندنت: ريال مدريد يراقب جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يسعى للتجديد

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

جارناتشو

يبدو أن أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد منفتحا على مغادرة النادي حال عدم تحسن الراتب الذي يتقاضاه في الوقت الحالي.

ويرتبط جارناتشو بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب صحيفة "إندبندت" فإن وكلاء جارناتشو منفتحون على الاستماع إلى العروض المقدمة إلى اللاعب حال عدم تحسين مانشستر يونايتد راتب اللاعب.

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ويحصل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما على 7000 جنيه إسترليني كراتب.

وأضافت الصحيفة أن على الرغم من أن المحادثات بين مانشستر يونايتد واللاعب إيجابية بخصوص التجديد لكن إذا وصلت عروض قوية من أجله سيغادر.

ولا يوجد عرض ملموس من مدريد إلى اللاعب حتى الآن، إذ أنهم يسعون لبناء فريق جديد يعتمد على لاعبين شباب.

جارناتشو أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يصنع هدفين في مباراة واحدة.

وبشكل عام، شارك جارناتشو مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي في 16 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

وكان المهاجم الشاب سجل هدفه الأول بقميص مانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع أمام فولام ليقتنص فوزا قاتلا للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة بفارق 9 نقطة عن المتصدر أرسنال ونقطة عن صاحبي المركز الثاني نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي.

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