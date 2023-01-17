نجم إنجلترا السابق يتحدث عن المصريين في الدوري الإنجليزي.. وحظوظ أرسنال بحصد اللقب

أشاد ليس فيرديناند نجم توتنام ونيوكاسل السابق ومنتخب إنجلترا بتفوق أرسنال في سباق الدوري الإنجليزي ورشحه للتتويج باللقب.

كما تحدث عن الفارق بين محمد صلاح وأحمد حسام "ميدو" وحسام غالي في البريميرليج.

وقال فيرديناند عبر إذاعة راديو هيتس عن دربي شمال لندن: "كانت مباراة محبطة لتوتنام خاصة في الشوط الأول، وبالنسبة لأرسنال خاضوا مباراة رائعة وهم متصدرين الترتيب، ومع خسارة مانشستر سيتي جعل لاعبو أرسنال أهدأ لأن الفوز سيزيد الفارق لـ 3 نقاط أخرى، وفي الشوط الأول رأيت أفضل كرة قدم في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي من جانب أرسنال".

وردا على تأثر أرسنال بخسارة جابريل جيسوس بسبب الإصابة قائلا: "في الدوري الإنجليزي إذا خسرت 2 من أفضل لاعبيك ستعاني وتواجه مشكلات، أرسنال الموسم الحالي أفضل من 2015-16 عندما فقد نقاطا وتراجع في الترتيب وفاز ليستر سيتي في النهاية باللقب".

وواصل "انظر لهذا الفريق هو من الأفضل في الدوري، وإذا لم يعانوا من الإصابات من يعلم من الفريق الذي من الممكن أن يتفوق عليهم".

وتفوق أرسنال في ملعب وايت هارت لين على غريمه التقليدي توتنام بنتيجة 2-0، بفضل هدف عكسي من هوجو لوريس والقائد مارتن أوديجارد.















































وعن نتائج نيوكاسل الرائعة قال: "النادي أجرى تعاقدات عديدة وهم فريق قوي دفاعيا وهذا مهم، وعندما تبني الفريق تبدأ من الدفاع حتى لا تستقبل أهدافا لتصبح لديك فرص الفوز باللقاء، وكل مباراة يفوزون ويسجلون هدفين و3 و4، ليس الفريق الممتع لكنه الأكثر كفاءة، ولست متأكدا من قدرة الفريق على الإنهاء في المراكز الأربعة الأولى، لكن بالطريقة التي يسير بها الفريق سيكون قويا خاصة إن تم تدعيمه بصفقات في الشهر الحالي".

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.

وتطرق للحديث عن توتنام قال: "طيلة الموسم الفريق يبدأ بشكل بطيء ويتأخرون كثيرا في النتيجة، كل مشجع أصبح يعلم أن الفريق يبدأ اللعب بشكل جيد من الشوط الثاني بعد التأخر في النتيجة، ولا أعلم السبب في ذلك".

وعن أسباب عدم تألق ميدو وغالي على عكس صلاح قال: "الثنائي موهوب ولا أعلم سبب عدم الاستمرار، والدوري الإنجليزي أصبح أصعب الآن يعتمد أكثر على اللياقة البدنية، عندما وصل محمد صلاح لتشيلسي لم تسر معه الأمور بشكل جيد، عمل على نفسه وعاد مرة أخرى، ربما لم تسنح لميدو وغالي فرصة العودة مرة أخرى".

وأضاف "على صلاح أن يكون من أساطير الدوري الإنجليزي، هو من أفضل المهاجمين في الدوري".

وأشاد بأداء محمد النني مع أرسنال قائلا: "نعرف الطريقة التي يلعب بها، يقدم المطلوب منه وتعتمد عليه، وهذا ما تحتاجه من قدرات وخبرات اللاعب، وهو ما يجعلك تعتمد عليه بشكل دائم".

وغاب النني عن لقاء دربي شمال لندن الأخير بسبب الإصابة.

وأتم عن المرشح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي قائلا: "من الصعب التكهن بالأمر، أرسنال في المقدمة وبفارق عن أقرب منافسيه، وفي الوقت الحال سأقول أرسنال".

ليس فيرديناند من أساطير الكرة الإنجليزية إذ يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب هدافي المسابقة تاريخيا، كما مثّل منتخب إنجلترا في يورو 96 وكأس العالم 1998.

وسبق أن حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 1995-96، وسجل الهدف رقم 10000 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.