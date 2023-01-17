الكشف عن سبب عودة لاعب بيراميدز للمغرب

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

عاد المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز إلى بلاده خلال الساعات الماضية.

وغاب الشيبي عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك، التي حسمها فريقه بركلات الترجيح ضمن نصف نهائي كأس مصر.

وبحسب موقع "لو 360 سبورت" المغربي فإن الشيبي عاد إلى المغرب للخضوع لفحوصات طبية في أكاديمية محمد السادس.

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وأوضح التقرير أن الشيبي يعاني من الإصابة على مستوى الفخذ أبعدته عن مباراة فريقه ضد الزمالك.

صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك الشيبي مع بيراميدز في 15 مباراة وسجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

وحجز بيراميدز مقعدا في نهائي كأس مصر في انتظار الفائز من مباراة الأهلي وسموحة.

وكان الوقتين الأصلي والإضافي من مباراة الزمالك وبيراميدز قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأهدر الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمود شيكابالا في ركلات الترجيح.

بيراميدز محمد الشيبي
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