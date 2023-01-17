انتهت كرة يد - مصر (35)-(16) الولايات المتحدة الأمريكية.. الفراعنة للدور الرئيسي

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

حسن قداح - منتخب مصر كرة يد

يختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد مباريات الدور الأول من بطولة العالم بمواجهة أمريكا.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى الدور الرئيسي والذي ينطلق يوم الخميس.

ويذاع لقاء اليوم على قناة أون تايم سبورتس 2.

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نهاية اللقاء 35-16

ق55 تقدم مصر 29-12

ق45 تقدم مستمر لمصر 25-9

انطلاق الشوط الثاني

ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 19-7

ق23 صحوة مصرية والتقدم 15-5

ق15 منتصف الشوط والتقدم مصري 10-3

ق13 التقدم المصري مستمر 8-3

ق11 الفارق يتسع وتقدم مصر 6-2

ق7 تقدم منتخب مصر 3-1

انطلاق المباراة

كرة يد بطولة العالم منتخب مصر أمريكا
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