انتهت كرة يد - مصر (35)-(16) الولايات المتحدة الأمريكية.. الفراعنة للدور الرئيسي

كرة يد - جدول مباريات مصر في الدور الرئيسي.. الترتيب والطريق إلى النهائي

كرة يد - البحرين إلى الدور الرئيسي بالفوز على بلجيكا.. ومهمة مستحيلة لـ تونس

كرة يد - مصر بالعلامة الكاملة إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على الولايات المتحدة

"ضمنهم ثنائي مواجهة مصر ضد الدنمارك".. تحقيق عن تورط حكام كرة يد في المراهنات