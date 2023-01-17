تقرير: اجتماع مرتقب يحسم انتقال نافاس لصفوف النصر

تعقد إدارة نادي النصر اجتماعا مع كيلور نافاس لحسم التعاقد مع الحارس الكوستاريكي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعاني نافاس من الجلوس بديلا للحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفوف باريس سان جيرمان.

وخاض نافاس مباراة واحدة فقط خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النصر سيعقد اجتماعا مع كيلور نافاس يوم السبت المقبل للاتفاق على تفاصيل التعاقد.

وأوضح التقرير أن النصر يرغب في التعاقد مع نافاس لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

فيما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة النصر عرضت على رودي جارسيا مدرب الفريق مجموعة من الخيارات للتعاقد مع أحدهم لتعويض الكولومبي دافيد أوسبينا.

وتعرض أوسبينا للإصابة بكسر في عظام المرفق خلال مباراة النصر ضد الشباب في الجولة 13 من الدوري السعودي.

ومن المنتظر أن يغيب أوسبينا البالغ من العمر 34 عاما عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

الحارس الكولومبي انضم لصفوف النصر السعودي بداية الموسم الجاري قادما من نابولي الإيطالي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن النادي السعودي وضع كيلور نافاس حارس مرمى منتخب كوستاريكا وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن المستهدفين لدراسة إمكانية ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن النصر يسعىى لحسم صفقة نافاس بعد إتمام التعاقد مع النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو في صفقة انتقال حر.

ويستعد النصر للظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معه عندما يلعب ضد الاتفاق يوم الأحد المقبل.

نافاس انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2019 قادما من ريال مدريد.

وشارك الحارس الكوستاريكي مع باريس سان جيرمان في 107 مباراة واستقبلت شباكه 87 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 49 مباراة.