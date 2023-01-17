يسجل ويصنع.. كهربا يساهم في أهداف مع الأهلي بعد 515 يوما

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - كهربا

ساهم محمود عبد المنعم كهربا في أهداف بقميص الأهلي بعد غياب 515 يوما.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك كهربا في أهدف الأهلي الثلاثة في شباك سموحة بالشوط الأول.

وشارك كهربا في الأول بينما صنع الثاني وسجل الثالث أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.

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وأرسل كهربا عرضية أرضية في الهدف الأول أخطأ الهاني سليمان في تقديرها ومرت من بين قدميه لتصل إلى أحمد عبد القادر الذي سجلها في الشباك الخالية.

بينما نجح كهربا في التمرير لحمدي فتحي الذي سدد وسجل الهدف الثاني ليصنع لاعب الأهلي العائد بعد فترة إيقاف ستة أشهر أول أهدافه.

وتسلم كهربا تمريرة أرضية من حسين الشحات ليسجل الهدف الثالث.

ويشارك كهربا مع الأهلي بعد غياب 451 يوما وكانت آخر مشاركاته مع الأحمر في 23 أكتوبر 2021 ضد الحرس الوطني من النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كهربا آخر أهدافه مع الأهلي يوم 20 أغسطس 2021 بعد هدفه في شباك المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما آخر هدف صنعه كهربا مع الأهلي كان أمام إنبي في 14 أغسطس 2021 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي حال صعوده إلى نهائي كأس مصر فريق بيراميدز.

ويتأجل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز تلقائيا والمقرر له يوم 3 فبراير بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في الدور الأول من البطولة.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الزمالك في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري على استاد القاهرة يوم السبت المقبل.

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