مباشر كأس مصر - الأهلي ضد سموحة

تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام الأهلي.. وزياد طارق خارج القائمة

وكيله لـ في الجول: أحمد رفعت مستمر مع الوحدة لنهاية الموسم.. لا يفكر في العودة

تشكيل الأهلي - عودة كهربا بعد 451 يوما.. وغياب السولية وسافيو أمام سموحة

خبر في الجول – الزمالك يستغل وجود ملاك بيراميدز في مصر للتفاوض على السعيد

مصدر من فيوتشر يوضح لـ في الجول حقيقة الاقتراب من ضم عبد الرحمن مجدي

خبر في الجول – جلسة بين مُلاك بيراميدز ورابطة الأندية لتقريب وجهات النظر

الدرجة الثانية - إيقاف مدرب كفر الشيخ 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي

بحضور فيتوريا وميكالى.. ورشة عمل ثلاثية الأبعاد للمدربين في اتحاد الكرة