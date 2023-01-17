تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام الأهلي.. وزياد طارق خارج القائمة

يقود حسام حسن هجوم سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022 أمام الأهلي والذي يقام على استاد القاهرة.

أعلن طارق العشري المدير الفني تشكيل الفريق السكندري، وخرج زياد طارق وأبو بكر محمد وطارق علاء من قائمة الفريق لمباراة اليوم.

وأعير زياد طارق وحسام حسن في يناير الجاري إلى سموحة من الأهلي.

في المقابل يبدأ محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي لأول مرة بعد غياب دام 479 يوما.

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - محمود شبانة - ممدوح عبد ربه – أحمد جمال

الوسط: محمود حليمو – أحمد مصطفى – دوكو دودو

الهجوم: محمد سعيد "مكرونة" – حسام حسن – حسين فيصل

وعلى دكة البدلاء: عمر صلاح – صديق أوجولا – محمد نادي – محمد عصام – أحمد عبد العزيز – أحمد شوشة – بنيامين بواتنج – أحمد عبد الرسول – الصباحي عماد

وسيلعب الفائز من المباراة ضد بيراميدز في النهائي، بعد أن حقق الأخير الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

ويسعى الأهلي للوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 37 مرة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك صاحب المركز الثاني في عدد مرات التتويج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساء.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، ووليد الفقي على القناة الصوتية الثانية.