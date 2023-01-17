وكيله لـ في الجول: أحمد رفعت مستمر مع الوحدة لنهاية الموسم.. لا يفكر في العودة

مباشر كأس مصر - الأهلي ضد سموحة

تشكيل الأهلي - عودة كهربا بعد 451 يوما.. وغياب السولية وسافيو أمام سموحة

خبر في الجول – الزمالك يستغل وجود ملاك بيراميدز في مصر للتفاوض على السعيد