جيمس باركر: تمثيل الزمالك خطوة كبيرة بالنسبة لي.. وشعور باللعب بجوار قداح والأحمر

شدد جيمس باركر لاعب الزمالك ومنتخب الأرجنتين على سعادته باللعب مع الفريق الأبيض خصوصا مع وجود زملاء جيدين مثل أحمد الأحمر وحسن قداح.

وانضم بارك للزمالك في بداية الموسم الحالي.

وقال باركر في حوار مع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "سعيد بتمثيل بلادي في كأس العالم، في النسخة الماضية كنت أعاني من إصابة في الركبة وأتمنى أن ألعب بشكل جيد لأنها بطولتي الأولى".

وواصل "ماتيو جارالدا مدرب الزمالك جيد جدا، هو يثق في ويجعلني ألعب في جميع المباريات".

وتابع "رؤية الأهرامات للمرة الأولى بعد انتقالي لمصر كان من أفضل التجارب في حياتي".

وأضاف "ألعب مع لاعبين رائعين مثل حسن قداح وأحمد الأحمر لذلك الزمالك فريق كبير جدا والانتقال إليه كان خطوة كبيرة بالنسبة لي وأتمنى ان نفوز ببطولة إفريقيا".

ويشارك باركر حاليا مع الأرجنتين في كأس العالم لكرة اليد.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة السادسة بجانب النرويج وهولندا ومقدونيا الشمالية.

وتعرض منتخب الأرجنتين للهزيمة في أول مباراتين ضد النرويج وهولندا.

وسيلعب الفريق اليوم ضد مقدونيا الشمالية لحسم المتأهل الثالث من المجموعة.