تشكيل الأهلي - عودة كهربا بعد 451 يوما.. وغياب السولية وسافيو أمام سموحة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 16:46

كتب : FilGoal

كهربا

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" للمشاركة مع الأهلي بعد غياب 451 يوما وذلك أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر من موسم 2021-2022.

وخاطب اتحاد الكرة الأهلي بأحقية مشاركة كهربا بعد نهاية إيقافه.

وتعود آخر مشاركة لكهربا مع الأهلي إلى 23 أكتوبر 2021 أمام الحرس الوطني النيجري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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ويغيب الثلاثي عمرو السولية وبرونو سافيو وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

وتواجدت الصفقات الجديدة محمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد فخري

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - كهربا - حسين الشحات

بينما يتواجد على دكة البدلاء: علي لطفي - خالد عبد الفتاح - مصطفى سعد - محمد مجدي أفشة - محمد الضاوي كريستو - مروان عطية - أحمد كوكا - شادي حسين - محمد شريف

وسيلعب الفائز من المباراة ضد بيراميدز في النهائي، بعد أن حقق الأخير الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

ويسعى الأهلي للوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 37 مرة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك صاحب المركز الثاني في عدد مرات التتويج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساء.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، ووليد الفقي على القناة الصوتية الثانية.

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