خبر في الجول – الزمالك يستغل وجود ملاك بيراميدز في مصر للتفاوض على السعيد

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 16:41

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - بيراميدز

ينوي مسؤولو الزمالك اتخاذ خطوة جديدة خلال أيام لبدء التفاوض على ضم عبد الله السعيد من بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك ستبدأ محادثات حقيقية مع بيراميدز بشأن عبد الله السعيد خلال أيام استغلالا لتواجد ملاك النادي في مصر.

وبسبب رغبة عبد الله السعيد في اللعب للزمالك، فقد شجع ذلك مسؤولي النادي للمضي قدما في الصفقة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – جلسة بين مُلاك بيراميدز ورابطة الأندية لتقريب وجهات النظر أحمد فتحي: تاكيس لم يكن سيشركني إذا مات جميع الأظهرة في بيراميدز مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الزمالك لضم عبد الله السعيد خبر في الجول - بيراميدز يفعل بند تمديد التعاقد مع توريه ولاكاي

مصدر من بيراميدز قال لـFilGoal.com في وقت سابق "الزمالك لم يقدم أي عرض لضم عبد الله السعيد حتى الآن".

وأضاف "لا يمكننا الحديث عن رحيل اللاعب من عدمه الآن لأنه لا يوجد أي مفاوضات على أرض الواقع".

السعيد (37 عامًا) يتواجد في بيراميدز منذ انضمامه إليه في صفقة مفاجئة بشهر يناير 2019 عقب فترة احتراف في أهلي جدة السعودي.

وبدأ السعيد مسيرته في الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2011 ويقضي 7 مواسم في صفوفه فاز خلالها بكل البطولات الممكنة.

ولعب السعيد معارًا إلى كوبس الفنلندي لفترة قصيرة للحفاظ على لياقته البدنية قبل مونديال 2018، على خلفية استبعاده من قائمة الأهلي بعد خروج توقيعه للزمالك إلى النور.

وبعد فترة في أهلي جدة، عاد السعيد للملاعب المصرية من بوابة بيراميدز واستطاع كتابة التاريخ بدخول نادي المائة في الدوري المصري.

وخاض السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وإلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث صنع هدفًا.

وصعد بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ويلعب بيراميدز مع الفائز من الأهلي وسموحة في المباراة النهائية.

يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الرابع للدوري برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

الدوري المصري عبد الله السعيد الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
مصدر من فيوتشر يوضح لـ في الجول حقيقة الاقتراب من ضم عبد الرحمن مجدي تقارير: بايرن يطلب ضم حارس إمبولي.. وأوليفر كان يتحدث عن أزمة الحراسة تيليجراف: برشلونة مهتم بالتعاقد مع جوندوجان بيلد: لرابع مرة.. مونشنجلادباخ يرفض عرض بايرن ميونيخ لضم سومر تفوق على أرسنال وتشيلسي.. نوتنجهام فورست يعلن التعاقد مع لاعب بالميراس ذا أثليتك: تمت.. سارابيا إلى ولفرهامبتون وموعد الكشف الطبي القيعي: بشكتاش متمسك بـ موليكا والأهلي ينتظر.. والمهاجم سيأتي بتضحية مالية كبيرة ذا أثليتك: أرسنال يزاحم تشيلسي للتعاقد مع رايس
أخر الأخبار
تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام الأهلي.. وزياد طارق خارج القائمة 8 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله لـ في الجول: أحمد رفعت مستمر مع الوحدة لنهاية الموسم.. لا يفكر في العودة 11 دقيقة | الكرة المصرية
جيمس باركر: تمثيل الزمالك خطوة كبيرة بالنسبة لي.. وشعور باللعب بجوار قداح والأحمر 18 دقيقة | كرة يد
تشكيل الأهلي - عودة كهربا بعد 479 يوما.. وغياب السولية وسافيو أمام سموحة 23 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك يستغل وجود ملاك بيراميدز في مصر للتفاوض على السعيد 28 دقيقة | ميركاتو
مصدر من فيوتشر يوضح لـ في الجول حقيقة الاقتراب من ضم عبد الرحمن مجدي 30 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير: بايرن يطلب ضم حارس إمبولي.. وأوليفر كان يتحدث عن أزمة الحراسة 34 دقيقة | ميركاتو
تيليجراف: برشلونة مهتم بالتعاقد مع جوندوجان 39 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر