مصدر من فيوتشر يوضح لـ في الجول حقيقة الاقتراب من ضم عبد الرحمن مجدي
الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 16:39
كتب : أحمد الخولي
أوضح مصدر من نادي فيوتشر حقيقة وجود مفاوضات لضم عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي.
عبد الرحمن مجدي
النادي : الإسماعيلي
وربطت بعض التقارير الجناح البالغ 25 عاما بالانتقال لصفوف فيوتشر في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال مصدر من فيوتشر لـ FilGoal.com: "عبد الرحمن مجدي ليس في حساباتنا".
وأتم "لا توجد أي نية للتفاوض بشأن لاعبي الإسماعيلي".
وخاض عبد الرحمن مجدي الموسم الجاري 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا خلال 478 دقيقة.
وينتهي تعاقد عبد الرحمن مجدي بقميص الدراويش في صيف 2026.
إجمالا خاض 115 مباراة بقميص الإسماعيلي في جميع المسابقات سجل 16 هدفا وصنع 10.
وتوج مجدي مع منتخب مصر بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وتواجد في قائمة الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020.
ويمتلك مجدي مباراة دولية وحيدة جاءت ضد النيجر والتي انتهت بالتعادل 1-1 في مارس 2019 بتصفيات أمم إفريقيا.