تقارير: بايرن يطلب ضم حارس إمبولي.. وأوليفر كان يتحدث عن أزمة الحراسة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير إيطالية أن بايرن ميونيخ يستهدف ضم جوجليلمو فيكاريو حارس مرمى إمبولي هذا الشتاء.

قبل أسابيع، أعلن مانويل نوير حارس بايرن نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم، ليبدأ بايرن في التحرك لضم بديل.

وذكرت جريدة لا ريبوبليكا وشبكة توتو سبورت أن بايرن تقدم بعرض مبدئي لإمبولي من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 26 عاما

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وأوضحت التقارير أن إمبولي لن يفكر في التخلي عن حارسه قبل ضم بديله.

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من جهته، تحدث أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن عن مفاوضات ناديه مع جلادباخ من أجل ضم يان سومر قائلا: "الناديان يتفاوضان. لا يمكنني أن أقول كيف ستنتهي المفاوضات".

وأضاف لشبكة سكاي سبورت ألمانيا "الوضع ليس مخيفا. ليس لدينا مشكلة كبيرة في حراسة المرمى. سفين أولريتش كان يلعب بشكل ممتاز. إنه حارس مرمى يمكنك الاعتماد عليه تمامًا. لكن عليك أن تفكر إذا حدث شيء ما لسفين".

وتابع "نستكشف حاليا الخيارات المتاحة أمامنا في سوق الانتقالات، سنلقي نظرة فاحصة على كل شيء ثم نتخذ قرارا".

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

حين أصيب كتب نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

مانويل نوير بايرن ميونيخ يان سومر جوجليلمو فيكاريو
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