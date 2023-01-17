تيليجراف: برشلونة مهتم بالتعاقد مع جوندوجان

يبحث نادي برشلونة عن التعاقد مع لاعب وسط جديد لتدعيم الفريق ومن ضمن الأسماء المرشحة هو إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي وفقا لصحيفة ذا تيليجراف.

برشلونة يريد تعويض الرحيل المحتمل لسيرجيو بوسكيتس الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم مع الفريق.

وينتهي تعاقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التحقيق مع أي نادي بشكل مجاني.

وتبحث إدارة النادي عن التعاقد مع لاعب دون مقابل مادي.

الأنظار في السابق كانت موجهة نحو نجولو كانتي لاعب تشيلسي ولكن الإدارة متخوفة من أن يمدد تعاقده مع البلوز الذي ينتهي بنهاية الموسم.

أنظار برشلونة تتجه أيضا نحو مارسيلو بروزوفيتش وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين النادي وإنتر ميلان من أجل الحصول على اللاعب مقابل انتقال ممفيس ديباي للأخير.

وفقا للصحيفة فإن مانشستر سيتي لم يقدم أي عرض من أجل تمديد عقد جوندوجان حتى الآن وهو ما قد يسهل من مهمة برشلونة.

جوندوجان انتقل لمانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند في عام 2016 وأسهم في تتويج الفريق بـ 11 لقبا.

اللاعب صاحب الـ 32 عاما شارك مع جوندوجان منذ بداية الموسم في 25 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع هدفين.