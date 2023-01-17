خبر في الجول – جلسة بين مُلاك بيراميدز ورابطة الأندية لتقريب وجهات النظر

يعقد مسؤولو رابطة أندية الدوري المصري اجتماعا مع مُلاك نادي بيراميدز خلال الأسبوع المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ملاك بيراميدز سيتواجدون في مصر خلال الأسبوع المقبل، وسيعقدون اجتماعا مع مسؤولي رابطة الأندية من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ماذا حدث؟

شهدت مباراة بيراميدز ضد فيوتشر التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن الجولة 13 من الدوري اعتراضات واسعة على حكم المباراة محمد معروف.

حكم المباراة احتسب ركلتي جزاء لفيوتشر مع طرد عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

وبناء على ذلك أصدر سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز بيانا هدد خلاله بسحب استثماراته من الكرة المصرية بسبب ما يتعرض له ناديه من ظروف غير مناسبة للإبداع أو التقدم.

وأوضح الشامسي في بيانه أن فريقه تعرض للظلم خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة التي تصدر في حق النادي وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة بحسب وصفه.

بيراميدز عبر الزمالك أمس الإثنين بركلات الترجيح متأهلا إلى نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021/2022.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد مرور 13 جولة.