السوبر الإيطالي - مؤتمر إنزاجي: سنرى موقف لوكاكو.. وهدفنا الحفاظ على لقبنا

أوضح سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي أن موقف روميلو لوكاكو من المشاركة في السوبر الإيطالي في محل شك.

ويلتقي ميلان بطل الدوري الإيطالي مع إنتر بطل كأس إيطاليا غدا الأربعاء على لقب كأس السوبر الإيطالي 2022-2023.

وستقام المباراة في السعودية على ملعب الملك فهد الدولي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "لوكاكو تدرب معنا جزئيا، ونأمل أن يكون بإمكانه العمل دون الشعور بالألم، وهو ما لم يحدث بعد مباراة بارما في كأس إيطاليا".

وأضاف "سنرى موقف لوكاكو، إذا لم يتعاف قبل مباراة الغد، نأمل أن يصبح جاهزا لمباراة إمبولي".

وأكمل "نعرف أهمية المباراة، نهائي ودربي، وعلمت إنها حدثت من قبل مرتين في التاريخ".

والتقى قطبا ميلانو مرتين في مباراة نهائية، الأولى نهائي كأس إيطاليا 1977 وانتهت بفوز ميلان 2-0، والسوبر الإيطالي 2011 وانتهت بفوز ميلان أيضا 2-1.

وواصل "نريد تقديم أداءً جيدا، نعرف ما نمثله ونريده وهو الحفاظ على لقبنا الذي حققناه في يناير الماضي".

وأردف "خضنا مباريات دربي عديدة الموسم الماضي، ولقطات فقط حددت تلك المباريات".

وتابع "خسرنا مباراة الدربي الموسم الحالي بشكل غير مستحق، ميلان كان أفضل في الشوط الأول لكننا استحققنا أكثر في الشوط الثاني".

وردا على أسلوب لعب فريقه أجاب قائلا: "يعتمد الأمر على المنافس، أنا سعيد بما نقدمه، 3 انتصارات وتعادل في 4 مباريات".

واستدرك "سنواجه مهاجمين بجودة عالية، عندما يستقبل الفريق هدفا يبدأ الناس في التحدث عن المدافعين والجزء الدفاعي، وهذا يوضح أهمية الفوز في المباريات".

وأتم ردا على من يبدأ أساسيا بين ماتيو دارميان ودينزل دومفريز في مركز الظهير الأيمن قائلا: "دارميان يلعب بشكل جيد وهو مصدر مهم لنا، ودومفريز يتحسن ويتغلب على المشاكل التي عانى منها في كأس العالم".

وسيكون ذلك دربي ميلانو الثاني في تاريخ السوبر الإيطالي بين الفريقين منذ سوبر 2011.

وحينها فاز ميلان بنتيجة 2-1 على حساب إنتر، فسجل زلاتان إبراهيموفيتش وجيروم بواتينج ثنائية ميلان، فيما سجل ويسلي شنايدر هدف إنتر.

ويمتلك ميلان 7 ألقاب لكأس السوبر الإيطالي وإنتر 6.

فيما يظل يوفنتوس الأكثر تتويجا برصيد 9 ألقاب.

ويعد إنتر حامل لقب النسخة الماضية بعدما انتصر على يوفنتوس بنتيجة 2-1.