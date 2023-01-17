كرة يد - حميد وخيري خارج قائمة مصر أمام الولايات المتحدة

استبعد روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد الثلاثي عبد الرحمن حميد حارس المرمى وأحمد خيري وشادي خليل من قائمة الفريق لمواجهة الولايات المتحدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الولايات المتحدة في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول ببطولة العالم المقامة في دولتي بولندا والسويد.

واستمر غياب أحمد خيري صانع ألعاب الفريق والذي وصل إلى السويد يوم السبت استعدادا للانضمام إلى الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وكان حميد قد حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الجناح الأيسر: عمر الوكيل "بكار" – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن: محسن رمضان – مهاب سعيد

الظهير الأيسر: علي زين – حسن وليد قداح

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل

صانع ألعاب: يحيى الدرع – سيف الدرع – أحمد هشام السيد "دودو"

وكان منتخب مصر قد تغلب على كرواتيا في الافتتاح بنتيجة 31-22، ثم انتصر على المغرب 30-19 في الجولة الثانية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

طريق التأهل

يتأهل أول ثلاث منتخبات من المجموعة التي تضم مصر وكرواتيا والمغرب وأمريكا من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.

وعزز منتخب مصر حظوظه بالتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على كرواتيا قبل الانتقال إلى الدور الرئيسي ومواجهة المتأهلين من مجموعة الدنمارك وتونس والبحرين وبلجيكا.