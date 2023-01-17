اقترب من الأعلى في التاريخ.. ليبرون جيمس يصل إلى النقطة الـ 38 ألف في NBA

وصل ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز إلى النقطة رقم 38 ألف خلال تاريخه في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وفاز ليكرز على هيوستن روكيتش بنتيجة 140-132 في مباراة أقيمت صباح اليوم.

وشهدت المباراة تسجيل ليبرون جيمس 48 نقطة ليصل إلى النقطة رقم 38 ألف خلال تاريخه في الدوري.

وأصبح جيمس هو ثاني لاعب يصل إلى النقطة الـ 38 ألف خلف كريم عبد الجبار اللاعب السابق الذي سجل 38,387.

وخلال مسيرته حتى الآن تعدى ليبرون جيمس الـ 10 آلاف صناعة ومثلهم في الريباوند.

صاحب الـ 38 عاما كان شدد على أنه لن يعتزل لعب كرة السلة حتى يلعب مع ابنه لمدة موسم على الأقل أولا.

ويحتل ليكرز حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب المجموعة الغربية.