الدرجة الثانية - إيقاف مدرب كفر الشيخ 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي
الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 14:45
كتب : رضا السنباطي
قررت لجنة المسابقات إيقاف عبد الفتاح عبد الرازق المدير الفني لفريق كفر الشيخ 4 مباريات وتغريمه 2000 جنيه.
جاء ذلك نظرا لما بدر من عبد الفتاح خلال لقاء أبو قير للأسمدة في الجولة 14 من الدوري الدرجة الثانية المصري.
وتعرض المدير الفني للطرد بسبب سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.
وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين لحساب مجموعة بحري.
ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 4 مباريات بالمسابقة، إذ تعادل في 3 وخسر 1 جاءت أمام الحمام في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-0.
ويحتل كفر الشيخ المركز الخامس برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن دكرنس متصدر جدول الترتيب والذي لديه مباراة أقل.
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