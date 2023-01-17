تنس - تأجيل المباراة الأولى لميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة

تأجلت أولى مباريات ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة لسببين.

وتبدأ النجمة المصرية مشوارها في البطولة بمواجهة البولندية ماجدة لينيت في دور الـ64.

وتسبب الخلل في برنامج مباريات اليوم التي تم تأجيلها صباحا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أثر على مباريات المساء التي ألغي بعضها بسبب هطول الأمطار.

ولم تحدد اللجنة المنظمة الموعد الجديد للمباراة مع وصول اليوم لمنتصف الليل في أستراليا.

ومن المنتظر أن يتحدد موعد اللقاء في الساعات القليلة المقبلة.

وتتواجد ميار شريف في المركز الـ54 في تصنيف محترفات التنس، بينما تحتل ماجدة المركز 45 قبل مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة.

في الدور نفسه، تأهلت أنس جابر إلى دور الـ32 بفوزها على السلوفينية تمارا زيدانشيك 2-1.

بطولة أستراليا المفتوحة هي أولى البطولات الكبرى "جراند سلام" لعام 2023.

وتقام في الفترة من 16 إلى 29 يناير الجاري.