تنس - انتصار غاب لمدة 2050 يوما.. أندي موراي يفوز على بيريتيني في بطولة أستراليا

حقق أندي موراي الفوز على ماتيو بيريتيني في الدول الأول من بطولة أستراليا المفتوحة.

المباراة انتهت بفوز موراي بنتيجة 3-2 بعد استمرارها لمدة تقارب الـ 5 ساعات.

حسم موراي المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 قبل أن يحسم المجموعة الثانية بنفس النتيجة.

ومعاد بيريتيني في المباراة وفاز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6-4، قبل أن يتعادل بعد الفوز في المجموعة الأخيرة بصعوبة بنتيجة 7-6.

وفي المجموعة الرابعة تمكن موراي من حسم المجموعة الخامسة بنتيجة 7-6 مع الفوز بالشوط الأخير بنتيجة 11-10.

الفوز يعد تاريخيا لأندي موراي الذي لم يحقق أي انتصار على لاعب من أعلى 20 في التصنيف منذ 2050 يوما يعندما فاز على كي نشيكوري في رولان جاروس عام 2017.

موراي كان قد خرج من الدور الأول لبطولة أستراليا وظهر وهو يبكي خلال المؤتمر الصحفي بسبب خروجه ثم غاب عن النسختين التاليتين بسبب الإصابة.

وشارك موراي في النسخة الماضية من بطولة أستراليا وخرج من الدور الثاني.

صاحب الـ 35 عاما يلعب بشرائع معدنية في الفخذ منذ 2018 بعد أن أجرى عملية جراحية بسبب الإصابة جعلته يغيب عن البطولة بسببها وهو ما أضعف من مستواه وجعله يغيب عن معظم البطولات الكبرى.

موراي سبق له الوصول لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة 5 مرات سابقة.

اللاعب البريطاني الحاصل على لقب "سير" سبق له التتويج بثلاثة بطولات جراند سلام سابقة.