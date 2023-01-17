بحضور فيتوريا وميكالى.. ورشة عمل ثلاثية الأبعاد للمدربين في اتحاد الكرة

نظمت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال محمد على بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، ورشة عمل للمدربين "3D Coaching"، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد.

وجاء ذلك في إطار اهتمام إدارة المدربين بالاتحاد بتنظيم ورش عمل ودورات لتأهيل للمدربين.

حاضر في الدورة السيد مارك هامل المحاضر بجامعة ويسكونسن أوكلير، الذي أمضى أكثر من 30 عاما في العمل مع المدربين.

تهدف الورشة إلى فهم ماهية الأبعاد الثلاثة في التدريب (البدنية، الذهنية، المشاعر)، وكيف تخرج أفضل أداء من كل رياضي، وفهم أبعاد المشاعر للرياضيين وتأثيرها في الأداء وكيفية التعامل معها، وكيف تزرع الثقة والنضوج في الرياضيين.

أقيمت ورشة العمل بحضور فتحي نصير مدير قطاع الناشئين بالاتحاد، وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول ومعاونيه الأجانب وأيمن عبد العزيز مدرب المنتخب، وروجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي ومعاونيه الأجانب ووائل رياض مدرب المنتخب الأولمبي.

بالإضافة لـ محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب وكرم مرسي المدرب العام، ومصطفي لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية ومساعده أحمد أبو سريع، ومحمد كمال وعبد الفتاح عباس مدربي كرة القدم النسائية، بالإضافة إلى 61 مدربا من أندية القسم الأول والثاني على مستوى الجمهورية.