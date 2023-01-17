السوبر الإيطالي – مؤتمر بيولي: نلعب من أجل اللقب.. والموسم لن ينتهي غدا

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي إيه سي ميلان

شدد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي أن الموسم لن ينتهي عقب نهاية مباراة كأس السوبر الإيطالي.

ويلتقي ميلان بطل الدوري الإيطالي مع إنتر بطل كأس إيطاليا غدا الأربعاء على لقب كأس السوبر الإيطالي 2022-2023.

وستقام المباراة في السعودية على ملعب الملك فهد الدولي.

أخبار متعلقة:
هدية جديدة لـ نابولي.. ميلان يتعادل مع ليتشي بعد تأخره بهدفين قاطعا الطريق على أندية الدوري الإنجليزي.. ميلان يجدد تعاقد بن ناصر كأس إيطاليا – تورينو يقصي ميلان من ثمن النهائي بـ 10 لاعبين انتفاضة الـ 9 دقائق تنقذ روما من الخسارة أمام ميلان وتهدي يوفنتوس الوصافة

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "نلعب من أجل اللقب، نواجه خصمنا المباشر ونريد تقديم أداءً قويا، إنها مباراة مهمة، بإمكاننا حققنا الفوز بلقب آخر يُكمل طريق الاستمرارية، نعلم إنه علينا رفع سقف طموحنا".

وأضاف "ما حدث في الدوري الإيطالي لا شيء، غدا لدينا مباراة أخرى، الموسم لن ينتهي غدا على أي حال".

وأكمل "إنتر فريق قوي ودائما يسبب مشاكل لنا، لكن لدينا خطتنا، مثل أن نلعب كفريق، لدى إنتر نقاط ضعف لكن لن أبوح بها".

وردا على وجود مشاكل ذهنية للاعبي ميلان أجاب قائلا: "كيف لفريق شاب ألا يتضور جوعا من أجل مزيد من الانتصارات؟ علينا فعل أمر واحد أن يكون لدينا جودة، بدونها من الصعب الفوز بالمباريات، لا يتعلق الأمر بالرضا عما فزنا به".

وتابع "نستقبل أهدافا عديدة، علينا أن ندافع كوحدة واحدة، نرتكب الكثير من الأخطاء وعلينا أن نتحسن".

وأتم "تعلمت من الخبرات السلبية، لا اعتقد أن تلك فترة صعبة في ميلان، سنلعب من أجل اللقب، بشكل واضح الفوز أو الخسارة ستصنع فارقا كبيرا".

وسيكون ذلك دربي ميلانو الثاني في تاريخ السوبر الإيطالي بين الفريقين منذ سوبر 2011.

وحينها فاز ميلان بنتيجة 2-1 على حساب إنتر، فسجل زلاتان إبراهيموفيتش وجيروم بواتينج ثنائية ميلان، فيما سجل ويسلي شنايدر هدف إنتر.

ويمتلك ميلان 7 ألقاب لكأس السوبر الإيطالي وإنتر 6.

فيما يظل يوفنتوس الأكثر تتويجا برصيد 9 ألقاب.

ويعد إنتر حامل لقب النسخة الماضية بعدما انتصر على يوفنتوس بنتيجة 2-1.

ستيفانو بيولي ميلان السوبر الإيطالي إنتر
نرشح لكم
رويترز: المدعي العام الفرنسي يفتح تحقيقا مع رئيس الاتحاد السابق بتهمة التحرش بيلد: لرابع مرة.. مونشنجلادباخ يرفض عرض بايرن ميونيخ لضم سومر بعد نهاية 20 عاما مع بوما.. منتخب إيطاليا يكشف قميصه الجديد مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - الأهلي ضد سموحة.. ومهمة جديدة لمصر في اليد مورينيو ينتقد مسؤولي تشيلسي على خلفية صفقة مودريك سبورت: محادثات بين إنتر وبرشلونة لتبادل بروزوفيتش بـ ديباي فتح باب التصويت على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول للدوري الإسباني مدافع بايرن: مواجهة عثمان ديمبيلي أصعب من ميسي
أخر الأخبار
رويترز: المدعي العام الفرنسي يفتح تحقيقا مع رئيس الاتحاد السابق بتهمة التحرش 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - إيقاف مدرب كفر الشيخ 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي 36 دقيقة | الكرة المصرية
تنس - تأجيل المباراة الأولى لميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة 38 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - انتصار غاب لمدة 2050 يوما.. أندي موراي يفوز على بيريتيني في بطولة أستراليا 45 دقيقة | رياضات أخرى
بحضور فيتوريا وميكالى.. ورشة عمل ثلاثية الأبعاد للمدربين في اتحاد الكرة 49 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر الإيطالي – مؤتمر بيولي: نلعب من أجل اللقب.. والموسم لن ينتهي غدا ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو يعتذر لجماهير الزمالك عن خسارة كأس مصر: كونوا خلف ناديكم ساعة | الكرة المصرية
كلوب يوضح موقف مهاجمه من اللحاق بصدام ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر