السوبر الإيطالي – مؤتمر بيولي: نلعب من أجل اللقب.. والموسم لن ينتهي غدا

شدد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي أن الموسم لن ينتهي عقب نهاية مباراة كأس السوبر الإيطالي.

ويلتقي ميلان بطل الدوري الإيطالي مع إنتر بطل كأس إيطاليا غدا الأربعاء على لقب كأس السوبر الإيطالي 2022-2023.

وستقام المباراة في السعودية على ملعب الملك فهد الدولي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "نلعب من أجل اللقب، نواجه خصمنا المباشر ونريد تقديم أداءً قويا، إنها مباراة مهمة، بإمكاننا حققنا الفوز بلقب آخر يُكمل طريق الاستمرارية، نعلم إنه علينا رفع سقف طموحنا".

وأضاف "ما حدث في الدوري الإيطالي لا شيء، غدا لدينا مباراة أخرى، الموسم لن ينتهي غدا على أي حال".

وأكمل "إنتر فريق قوي ودائما يسبب مشاكل لنا، لكن لدينا خطتنا، مثل أن نلعب كفريق، لدى إنتر نقاط ضعف لكن لن أبوح بها".

وردا على وجود مشاكل ذهنية للاعبي ميلان أجاب قائلا: "كيف لفريق شاب ألا يتضور جوعا من أجل مزيد من الانتصارات؟ علينا فعل أمر واحد أن يكون لدينا جودة، بدونها من الصعب الفوز بالمباريات، لا يتعلق الأمر بالرضا عما فزنا به".

وتابع "نستقبل أهدافا عديدة، علينا أن ندافع كوحدة واحدة، نرتكب الكثير من الأخطاء وعلينا أن نتحسن".

وأتم "تعلمت من الخبرات السلبية، لا اعتقد أن تلك فترة صعبة في ميلان، سنلعب من أجل اللقب، بشكل واضح الفوز أو الخسارة ستصنع فارقا كبيرا".

🗣️ The Coach and the Captain ahead of the #SupercoppaItaliana 🗣️ Le parole del Mister e del Capitano alla vigilia della Supercoppa#MilanInter #SempreMilan pic.twitter.com/oQ8gdBCsyH — AC Milan (@acmilan) January 17, 2023

وسيكون ذلك دربي ميلانو الثاني في تاريخ السوبر الإيطالي بين الفريقين منذ سوبر 2011.

وحينها فاز ميلان بنتيجة 2-1 على حساب إنتر، فسجل زلاتان إبراهيموفيتش وجيروم بواتينج ثنائية ميلان، فيما سجل ويسلي شنايدر هدف إنتر.

ويمتلك ميلان 7 ألقاب لكأس السوبر الإيطالي وإنتر 6.

فيما يظل يوفنتوس الأكثر تتويجا برصيد 9 ألقاب.

ويعد إنتر حامل لقب النسخة الماضية بعدما انتصر على يوفنتوس بنتيجة 2-1.