زيزو يعتذر لجماهير الزمالك عن خسارة كأس مصر: كونوا خلف ناديكم

قدم أمحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك اعتذاره بعد خروج فريقه من كأس مصر 2021/2022.

وخسر الزمالك من نصف نهائي كأس مصر 2021/2022 بعد الخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح.

وأهدر زيزو الركلة الترجيحية الأولى للزمالك بعد أن سددها على طريقة "بانينكا" ولكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز تمكن من التصدي للكرة برد فعل عاد بقدمه.

وكتب زيزو عبر حسابه على إنستاجرام: "أولا الحمدلله وقدر الله ماشاء فعل ومثل ما تكون سعيدا بالدعم والحب والمساندة يجب أيضا أن تتقبل الوجه الآخر السيء هذه هي ضريبة الحياة والمسؤولية".

وتابع "من الممكن أن تكون أسعد شخص في الدنيا في يوم ثم ينسى الجميع كل ما فعلته ولذلك واجب علي في تلك المواقف والظروف أن اعتذر".

وأضاف "في حياتي لم أهرب من أي شيء ولن أفعل ذلك أبدا ولكن واجب علي تقديم الاعتذار مثل ما أقدم دائما الشكر على الحب أنا قادر على تحمل المسؤولة والمرور من ذلك الأمر ولكن أبقوا خلق ناديكم واللاعبين لأنه في المواقف الصعبة تظهر معادن الرجال، شكرا".

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وصنع زيزو هدف الزمالك الوحيد في المباراة والذي سجله حسام عبد المجيد برأسية مستغلا ركنية زيزو.

صاحب الـ 27 عاما شارك مع الزمالك منذ بداية الموسم في 17 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع 10 آخرين.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.

وسيلعب بيراميدز في النهائي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الأهلي وسموحة التي ستقام اليوم.