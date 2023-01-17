كلوب يوضح موقف مهاجمه من اللحاق بصدام ريال مدريد

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

يثق يورجن كلوب مدرب ليفربول في قدرة ديوجو جوتا على لعب دور هام في الأشهر الأخيرة من موسم 2022-2023.

المهاجم البرتغالي يغيب منذ تعرضه لإصابة في عضلة السمانة أمام مانشستر سيتي في 16 أكتوبر الماضي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ديوجو جوتا ذكي للغاية وسيعود إلى عالم كرة القدم مرة أخرى. إنه يشاركنا في الحضور للمباريات دون لعب المباريات".

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وأضاف المدرب الألماني "لا أعرف بالضبط إلى متى سيغيب. لكننه يبدو جيدًا حقا".

وأكمل "جوتا يتدرب على أرض الملعب، ويقوم بالعديد من الأشياء بالفعل، لكنه سيعود خلال أسابيع قليلة".

وردا على سؤال عما إذا كان جوتا سيعود في الوقت المناسب لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، أوضح كلوب "من وجهة نظري نعم، لكني لا أعرف ماذا سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة".

وتقام مباراة الذهاب في ملعب أنفيلد يوم 21 فبراير المقبل، ويستضيف ريال مدريد الإياب يوم 15 مارس القادم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد لليفربول في مواجهة تتكرر للمرة الرابعة خلال خمس مواسم.

وكان الفريقان قد تواجها لأول مرة خلال المواسم الماضية في نهائي نسخة 2017/2018 وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتواجه ريال مدريد مرة أخرى مع ليفربول في ربع نهائي نسخة 2020/2021 ومرة أخرى عبر الفريق الإسباني، بالفوز 3-1 والتعادل 0-0.

وتواجه الفريقين للمرة الأخيرة في نهائي النسخة الماضية وحقق ريال مدريد الفوز بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.

وخلال المواجهات السابقة تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف واحد في نسخة 2020/2021.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 بعد حصوله على المركز الأول في مجموعته بينما تأهل ليفربول بعد حصوله على المركز الثاني خلف نابولي.

ليفربول ريال مدريد ديوجو جوتا
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